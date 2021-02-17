Даниил Медведев прокомментировал победу над Андреем Рублёвым в 1/4 финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, прокомментировал победу в четвертьфинальном матче с соотечественником Андреем Рублёвым (7) со счётом 7:5, 6:3, 6:2.
«Мы провели несколько невероятных розыгрышей. После них было тяжело дышать. Думаю, я один из немногих, кто может заставить Рублёва так устать. Я этому рад.
Я знал, как нейтрализовать его потрясающие мощные удары. Это был один из лучших моих матчей в последнее время, и не только здесь. Матч был невероятным, потому что Андрей играл очень хорошо. Но я сумел победить его в трёх сетах, даже без тай-брейка. Очень этому рад", — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.
За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года 25-летний россиянин поспорит с победителем поединка Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 5).
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