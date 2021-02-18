Наоми Осака победила Серену Уильямс в полуфинале Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака в полуфинале турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Осака сделала шесть эйсов, совершила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. Уильямс сделала три эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Ранее в четвертьфинале Осака обыграла представительницу Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:2, 6:2, а Серена Уильямс победила румынку Симону Халеп (6:3, 6:3). В финале Осака встретится с победительницей пары Каролина Мухова (Чехия) – Дженнифер Брэйди (США).

Ранее чешка Барбора Крейчикова и американец Раджив Рам в полуфинале микста турнира Australian Open обыграли австралийцев Сторм Сэндерс и Марка Полманса.