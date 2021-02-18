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Наоми Осака победила Серену Уильямс в полуфинале Australian Open

Наоми Осака победила Серену Уильямс в полуфинале Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Японская теннисистка Наоми Осака в полуфинале турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Осака сделала шесть эйсов, совершила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. Уильямс сделала три эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Ранее в четвертьфинале Осака обыграла представительницу Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:2, 6:2, а Серена Уильямс победила румынку Симону Халеп (6:3, 6:3). В финале Осака встретится с победительницей пары Каролина Мухова (Чехия) – Дженнифер Брэйди (США).

Ранее чешка Барбора Крейчикова и американец Раджив Рам в полуфинале микста турнира Australian Open обыграли австралийцев Сторм Сэндерс и Марка Полманса.

Australian Open (ж). 1/2 финала
18 февраля 2021, четверг. 06:15 МСК
Наоми Осака
3
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Серена Уильямс
11
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
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