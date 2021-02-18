Серена Уильямс выбыла из борьбы за главный приз Australian Open – 2021. Будет ли у неё ещё шанс завоевать 24-й «шлем»?

Ну не смогла! В очередной раз Серена Уильямс осталась без трофея на «Большом шлеме»

39-летняя Серена Уильямс проиграла в полуфинале Australian Open – 2021 японке Наоми Осаке. В очередной раз американка не смогла завоевать такой заветный для неё 24-й «шлем». Годы идут, а мечта становится всё призрачнее.

В 2017 году на кортах Мельбурн Парка знаменитая американка Серена Уильямс завоевала 23-й по счёту титул на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, после чего ушла в декретный отпуск. Вернувшись на корт после рождения дочери Олимпии, Серена тут же начала осуществлять свою заветную мечту – догнать легендарную Маргарет Корт, у которой 24 «шлема». Казалось, Серена это может сделать довольно быстро, ведь последние годы она в каждом сезоне выигрывала хотя бы по одному мэйджору. Но оказалось, что пока отсутствовала Уильямс, сумели подрасти её соперницы. Да и форма американки после тяжёлых родов была далека от идеальной. Четыре раза в течение двух лет – 2018-2019 – Серена доходила до финалов на разных турнирах «Большого шлема» (два Уимблдона и два US Open), и всё время главный приз получала не американка, а её более юная соперница. 2020 год вообще стал провальным для Уильямс на «шлемах». В Австралии она вылетела в третьем круге, на US Open дошла до полуфинала, а на «Ролан Гаррос» снялась после победы в первом раунде.

Серена Уильямс решила больше не мучиться и покинула «Ролан Гаррос». Это конец карьеры? Серена Уильямс не вышла на матч 2-го круга «Ролан Гаррос». Американка снялась с турнира, как и два года назад перед поединком с Шараповой.

Были сомнения, поедет ли Серена на Australian Open – 2021, ведь организаторы заявили, что участие в турнире возможно лишь после жёсткого 14-дневного карантина. Но Уильямс не испугалась трудностей и полетела в Австралию, причём не одна, а с мужем и дочкой, ведь её так манила мечта. А тут ещё и помогли организаторы, которые создали особые карантинные условия в Аделаиде для шести топ-игроков (три мужчины и три женщины). В их число почему-то попала и Серена, хотя на тот момент она даже не входила в топ-10.

У Серены, Джоковича и Надаля особые условия карантина. Федерер зря не едет в Австралию? У теннисистов топ-3, а также Серены Уильямс будет облегчённый режим изоляции перед Australian Open. Уже говорят о «нечестной игре».

В первых двух раундах Australian Open – 2021 Серена не испытала особых проблем. Соперницы ничего не могли поделать с пушечной подачей американки и её не менее убойным приёмом. А вот третий круг мог стать для Уильямс последним на турнире, если бы россиянка Анастасия Потапова не задрожала в самый ответственный момент. В том матче Серена очень плохо передвигалась по корту, допускала ошибки на подаче, а Потапова, наоборот, атаковала и добралась до подачи на сет. Но в том ключевом гейме россиянка умудрилась допустить пять двойных ошибок! Уильямс тут же уцепилась за свой шанс, преобразилась, вытащила эту партию, а потом дожала соперницу во втором сете.

Пять двойных при подаче на сет! Серена Уильямс должна благодарить россиянку за ошибки 19-летняя Анастасия Потапова растеряла преимущество в матче с Сереной Уильямс. Американка вышла в 4-й круг Australian Open – 2021.

Дальше Серена разыгралась, она уже лучше двигалась и чувствовала себя увереннее, хотя соперницы попадались ей всё опаснее и опаснее. Большие шансы остановить Уильямс в четвёртом круге имела Арина Соболенко, которую называют белорусской Сереной. Впервые на этом турнире американка играла третий сет. Но и Арина дрогнула, хотя всё было в её руках. А вот Серена, если появляются малейшие возможности, вгрызается в них зубами и уже не отпускает. Матч с Симоной Халеп за выход в полуфинал тоже остался за Сереной.

Вот это мастер-класс! Серена Уильямс победила свою «белорусскую копию» 39-летняя американка Серена Уильямс на всех парах мчится к своему 24-му «шлему». В 1/8 финала она выбила из сетки белоруску Арину Соболенко.

Среди полуфиналисток осталась только одна теннисистка, которая когда-либо обыгрывала Уильямс, и именно с ней американка встретилась в поединке за выход в решающий матч. Японка Наоми Осака обогнала Серену по нескольким показателям. Она находится выше в рейтинг-листе WTA, а в прошлом году заработала за 12 месяцев больше Уильямс на несколько миллионов, возглавив список самых высокооплачиваемых спортсменок мира. «Шлемов» Осака собрала, конечно, гораздо меньше, но зато штампует эти победы каждый год. Японка выиграла US Open – 2020 и с тех пор не знает поражений. Она либо снимается по ходу турнира, как это было в Цинциннати и Мельбурне, либо вообще пропускает соревнования.

$ 37 млн – не предел! Самая богатая спортсменка мира заработает ещё больше? Японская теннисистка Наоми Осака только за первый месяц года подписала 4 новых контракта и пошла на обновление рекорда.

Статистика личных встреч перед полуфиналом с Осакой была не на стороне Серены. Дважды американка проиграла своей более юной сопернице – в Майами и на US Open – 2018. И только в Торонто-2019 Уильямс сумела размочить этот счёт. Не будем забывать и то, что именно в финальном матче в Нью-Йорке с японкой Серена устроила истерику в стиле «Я же мать!» и скомкала всю торжественную церемонию награждения, когда Наоми получала свой первый «шлем». Так что полуфинал Australian Open – 2021 стал для Уильямс самым принципиальным поединком на турнире, практически скрытым финалом.

Начало матча пошло по сценарию Серены. Она быстро сделала брейк и повела 2:0, однако затем Осака включилась, выиграла 5 геймов подряд и довела партию до победы – 6:3. На старте второго сета японка сразу же взяла подачу соперницы. Уильямс удалось ликвидировать это отставание только в восьмом гейме и то за счёт двойных ошибок соперницы – 4:4. Но тут же Наоми сделала брейк под ноль и следом подала на матч – 6:3, 6:4 за 1 час 16 минут.

Вот так японка Осака второй раз помешала Серене завоевать заветный 24-й «шлем». Первый раз это было в финале US Open-2018, а второй – в полуфинале Australian Open – 2021. Вот так проходят годы, а заветный трофей всё дальше и дальше. С каждым разом Серене всё тяжелее бороться за главный приз на турнире «Большого шлема». Известно, что у американки огромный список болезней и хронических травм. Она даже принимает препараты по специальному разрешению ВАДА. Сейчас Уильямс 39 лет. Будет ли у неё ещё шанс завоевать заветный 24-й «шлем»?