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Новак Джокович — о матче Медведев — Циципас: возьму попкорн и буду наслаждаться

Новак Джокович — о матче Медведев — Циципас: возьму попкорн и буду наслаждаться
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от полуфинального матча Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом.

«Вообще-то я смотрел матч Циципаса и Надаля с середины третьего сета. Подумал, что Стефанос невероятно здорово боролся. Рафа играл изумительно. Он доминировал в матче, но затем каким-то образом ход встречи изменился. Стефанос очень уверенно сыграл на тай-брейке и вернулся в игру. Это был матч высокого качества. Пожалуй, пока что лучший матч турнира. Они оба играли на очень высоком уровне.

Говоря об уровне, нужно сказать и о Медведеве. В последние три-четыре месяца он играет на высочайшем уровне. У него победная серия. Он выиграл турниры в зале, Итоговый чемпионат. Пару лет назад он играл в финале US Open с Рафой. Стефанос пока до финала не доходил. Будет интересно посмотреть за их матчем. Это отличное противостояние. Я возьму попкорн и буду наслаждаться", — сказал Джокович в интервью на корте.

В полуфинале Новак победил россиянина Аслана Карацева со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Медведеву в полуфинале достался Циципас! Надаль сенсационно проиграл, ведя 2:0 по сетам
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