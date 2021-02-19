Арина Соболенко и Элисе Мертенс выиграли Australian Open в парном разряде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс стали победительницами Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В финальном матче они обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (3) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Арина и Элисе, посеянные под вторым номером, 5 раз подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 8 двойных ошибок и 1 брейк.

Для Соболенко и Мертенс это второй титул на турнирах «Большого шлема» в парном разряде в карьере. В 2019 году они выиграли Открытый чемпионат США.

На Australian Open-2021 в одиночном разряде Соболенко и Мертенс дошли до четвёртого круга.