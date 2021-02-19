Циципас бросил бутылку с водой в игре с Медведевым. Даниил удивился, что грека не наказали

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером, в ходе полуфинального матча с россиянином Даниилом Медведевым (4) не сумел справиться с эмоциями. Во время перехода он бросил бутылку с водой.

25-летний россиянин обратился к судье с вопросом о том, почему его соперник не получил наказания за такой поступок. Арбитр лишь в устной форме предупредил Циципаса.

Медведев выиграл два первых сета — 6:4, 6:2. Победитель этого противостояния в финале стартового турнира «Большого шлема» 2021 года сыграет с действующим чемпионом, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1). Поединок за титул состоится 21 февраля.

Даниил по итогам турнира гарантированно войдёт в топ-3 рейтинга ATP.