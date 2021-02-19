Циципас бросил бутылку с водой в игре с Медведевым. Даниил удивился, что грека не наказали
Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером, в ходе полуфинального матча с россиянином Даниилом Медведевым (4) не сумел справиться с эмоциями. Во время перехода он бросил бутылку с водой.
25-летний россиянин обратился к судье с вопросом о том, почему его соперник не получил наказания за такой поступок. Арбитр лишь в устной форме предупредил Циципаса.
Медведев выиграл два первых сета — 6:4, 6:2. Победитель этого противостояния в финале стартового турнира «Большого шлема» 2021 года сыграет с действующим чемпионом, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1). Поединок за титул состоится 21 февраля.
Даниил по итогам турнира гарантированно войдёт в топ-3 рейтинга ATP.
Медведев разгромил «заклятого друга» и вышел в финал АО. Какой же роскошный матч Даниила!
Даниил Медведев в 6-й раз победил Циципаса. Греку в полуфинале не помогли ни фанаты, ни разлитая бутылка. Это день Даниила!
Рекомендуем вам
- 19 февраля 2021
-
14:47
-
14:35
-
14:28
-
14:22
-
14:20
-
14:15
-
14:05
-
13:57
-
13:29
-
12:38
-
12:29
-
11:10
-
10:23
-
09:35
-
09:18
-
08:23
-
07:30
- 18 февраля 2021
-
22:35
-
22:09
-
21:32
-
20:50
-
19:43
-
18:37
-
18:01
-
17:15
-
17:01
-
16:54
-
16:41
-
16:12
-
16:01
-
15:45
-
15:39
-
15:00
-
14:40
-
14:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам