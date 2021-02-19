Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Артём Дзюба — о победе Медведева над Циципасом: досвидули! Браво! Молодец, Даня

Артём Дзюба — о победе Медведева над Циципасом: досвидули! Браво! Молодец, Даня
Теннис / Australian Open 2021 0

Футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с греком Стефаносом Циципасом.

«Досвидули! 3-0. 6:4, 6:2, 7:5, Браво! Молодец, Даня. В финале будет с Новаком Джоковичем. Браво, браво, браво», — сказал Дзюба на видео в его «инстаграме».

Медведев впервые в карьере сыграет в финале Australian Open. Соперником 25-летнего россиянина в поединке за титул будет действующий чемпион, первая ракетка мира серб Новак Джокович (1). Финал состоится 21 февраля.

Уроженец Белграда является 17-кратным победителем турниров «Большого шлема». Даниил пока не выиграл ни одного мэйджора.

Медведев в финале против Джоковича! И русский парень знает, как побеждать первую ракетку
Даниил Медведев разгромил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open. Его серия побед уже составляет 20 матчей!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021