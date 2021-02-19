В. Камельзон — о финале Australian Open: Медведев играет даже быстрее Джоковича

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выход Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале 25-летний россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:2, 7:5. В поединке за титул Даниил сразится с сербом Новаком Джоковичем.
«Это большая радость. Что мы хотели, то и увидели. Его выход в финал закономерен. Медведев был отдохнувший и свежий. Два сета были просто почти в одну калитку. Но в третьем сете на ровном месте потерял три гейма, Циципас очнулся. Опыт финала на US Open сказал своё слово. Даня понимал, что происходит, с блеском выровнял игру. А как он попал на брейк-пойнте. Фантастика! Даня читает игрока, как книгу. Он набрал к финалу лучшую форму.
Шансы с Джоковичем есть. Я мечтаю, чтобы Даня выиграл, но финал будет 50/50. Сейчас Медведев играет даже предпочтительнее, быстрее. В ряде моментов молодые ребята уже пошли дальше «Большой тройки», подняли планку. Даня может стать первым в мире. Если он сейчас выиграет Австралию, то России очень повезло с таким игроком. Он может стать первой ракеткой», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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