Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Даниил Медведев: надеюсь, моя победная серия продолжится

Даниил Медведев: надеюсь, моя победная серия продолжится
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Даниил Медведев после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии рассказал, как ему удалось выиграть уже 20 матчей подряд.

«Если честно, у меня нет ответа. Я просто всю жизнь работал ради этого. Сейчас я просто счастлив. Это останется со мной, даже когда я, возможно, буду на вашем месте брать интервью (сказал Медведев, обращаясь к Джиму Курье. — Прим „Чемпионата“). Это мой рекорд. Он не войдёт в книгу теннисных рекордов, ведь у нас есть Новак, Роджер, которые много выиграли. Но для меня это огромное достижение.

Если честно, в Париже я ужасно себя чувствовал. Перед этим я проигрывал и не чувствовал своей лучшей игры. Но упорный труд помог изменить ситуацию. Надеюсь, моя победная серия продолжится", — сказал Медведев в интервью на корте.

В финале Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Медведев в финале против Джоковича! И русский парень знает, как побеждать первую ракетку
Даниил Медведев разгромил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open. Его серия побед уже составляет 20 матчей!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021