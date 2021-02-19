Даниил Медведев: надеюсь, моя победная серия продолжится

Российский теннисист Даниил Медведев после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии рассказал, как ему удалось выиграть уже 20 матчей подряд.
«Если честно, у меня нет ответа. Я просто всю жизнь работал ради этого. Сейчас я просто счастлив. Это останется со мной, даже когда я, возможно, буду на вашем месте брать интервью (сказал Медведев, обращаясь к Джиму Курье. — Прим „Чемпионата“). Это мой рекорд. Он не войдёт в книгу теннисных рекордов, ведь у нас есть Новак, Роджер, которые много выиграли. Но для меня это огромное достижение.
Если честно, в Париже я ужасно себя чувствовал. Перед этим я проигрывал и не чувствовал своей лучшей игры. Но упорный труд помог изменить ситуацию. Надеюсь, моя победная серия продолжится", — сказал Медведев в интервью на корте.
В финале Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
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