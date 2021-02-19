Кафельников: в финале Медведев будет себя чувствовать как против Надаля на «Ролан Гаррос»

Чемпион Australian Open 1999 года Евгений Кафельников прокомментировал выход Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата Австралии. Соперником 25-летнего россиянина будет серб Новак Джокович.

«Для полной ясности! Медведев в финале будет чувствовать себя как против Рафы Надаля на „Ролан Гаррос“, как против Майкла Джордана в финале НБА, как против Тайгера Вудса, который лидирует в воскресенье. Вот так всё просто», — написал Кафельников в своём «твиттере».

В полуфинале Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса (5) со счётом 6:4, 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.

Джокович является 17-кратным победителем турниров «Большого шлема». Даниил пока не выиграл ни одного мэйджора.