Даниил Медведев — третий российский теннисист, дошедший до финала Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в финал, обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса (5) со счётом 6:4, 6:2, 7:5.
25-летний россиянин стал самым молодым финалистом этого турнира с 2012 года. Тогда до решающего матча добрался серб Новак Джокович, которому было 24 года.
Медведев — третий россиянин, добравшийся до финала Australian Open после Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Также он стал третьим российским теннисистом, дошедшим до финала на нескольких турнирах «Большого шлема» (также после Кафельникова и Сафина).
Все финалы российских теннисистов на Australian Open. Мужчины (6):
1999. Кафельников – титул
2000. Кафельников – финал
2002. Сафин – финал
2004. Сафин – финал
2005. Сафин – титул
2021. Медведев – пока финал.
1999. Кафельников – титул
2000. Кафельников – финал
2002. Сафин – финал
2004. Сафин – финал
2005. Сафин – титул
2021. Медведев – пока финал.
Соперником Даниила в поединке за титул будет действующий чемпион, первая ракетка мира серб Новак Джокович (1).
Медведев в финале против Джоковича! И русский парень знает, как побеждать первую ракетку
Даниил Медведев разгромил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open. Его серия побед уже составляет 20 матчей!
Рекомендуем вам
- 19 февраля 2021
-
16:28
-
16:09
-
16:00
-
15:43
-
15:33
-
15:27
-
15:15
-
15:04
-
14:47
-
14:35
-
14:28
-
14:22
-
14:20
-
14:15
-
14:05
-
13:57
-
13:29
-
12:38
-
12:29
-
11:10
-
10:23
-
09:35
-
09:18
-
08:23
-
07:30
- 18 февраля 2021
-
22:35
-
22:09
-
21:32
-
20:50
-
19:43
-
18:37
-
18:01
-
17:15
-
17:01
-
16:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам