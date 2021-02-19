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Даниил Медведев — третий российский теннисист, дошедший до финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в финал, обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса (5) со счётом 6:4, 6:2, 7:5.



25-летний россиянин стал самым молодым финалистом этого турнира с 2012 года. Тогда до решающего матча добрался серб Новак Джокович, которому было 24 года.

Медведев — третий россиянин, добравшийся до финала Australian Open после Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Также он стал третьим российским теннисистом, дошедшим до финала на нескольких турнирах «Большого шлема» (также после Кафельникова и Сафина).

Все финалы российских теннисистов на Australian Open. Мужчины (6):

1999. Кафельников – титул

2000. Кафельников – финал

2002. Сафин – финал

2004. Сафин – финал

2005. Сафин – титул

2021. Медведев – пока финал.



Соперником Даниила в поединке за титул будет действующий чемпион, первая ракетка мира серб Новак Джокович (1).