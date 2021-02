Победа на Australian Open оказалась для Осаки самым «дешёвым» титулом «Большого шлема»

Японка Наоми Осака, выиграв Открытый чемпионат Австралии — 2021 по теннису, заработала чуть более $ 2 млн.



У неё это наименьшая сумма, полученная за победу на турнирах «Большого шлема». Осака выиграла уже три титула на главных теннисных турнирах. К примеру, за первую такую победу – на US Open 2018 – она заработала почти в два раза больше.



Все победы Наоми Осаки в финалах ТБШ:

1. US Open 2018. Серена Уильямс – 6:2, 6:4. (призовые за победу – $ 3 800 000)

2. Australian Open 2019. Петра Квитова – 7:6, 5:7, 6:4. ($ 3 187 190)

3. US Open 2020. Виктория Азаренко – 1:6, 6:3, 6:3. ($ 3 000 000)

4. Australian Open 2021. Дженнифер Брэйди – 6:4, 6:3. ($ 2 113 375)



Осака выиграла Australian Open 2021, обыграв в финале американку Дженнифер Брэйди — 6:4, 6:3. Победа обеспечила ей второе место в рейтинге WTA, на которое она поднимется в понедельник.

