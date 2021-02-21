Энди Маррей и Криштиану Роналду обменялись футболками

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду дистанционно обменялись футболками.

«Большое спасибо, Криштиану. Я твой большой фанат, очень признателен. К сожалению, не могу посетить твои матчи, но тоже подписал для тебя футболку и ракетку, с которой играл на этой неделе», — сказал Маррей.

Посмотреть видео можно на странице SkySport в «Твиттере».

На футболке Маррей написал: «Спасибо за то, что вдохновляешь».

Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира «Большого шлема». Он начал сезон-2021 с выступления на челленджере в Биелле (Италия), где проиграл украинцу Илье Марченко в финале.