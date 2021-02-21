Дзюба — Медведеву: мы тобой гордимся. Иногда поражения — предвестники больших побед
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал проигрыш (5:7, 2:6, 2:6) Даниила Медведева в финальном матче Открытого чемпионата Австралии с Новаком Джоковичем.
«Не расстраивайся, всё нормально будет. Умничка в любом случае. Мы тобой гордимся. Иногда поражения — это предвестники больших побед. Третья ракетка мира. Думаю, ты ещё выиграешь свой «Шлем». Надеюсь, не один. Джокович, конечно, сегодня был очень хорош», — сказал Дзюба в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Это третья подряд победа Джоковича на турнире. В прошлом году серб в финале со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира австрийца Доминика Тима.
В полуфинале соревнований Новак со счётом 6:3, 6:4, 6:2 победил россиянина Аслана Карацева.
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Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу в финале Australian Open – 2021. У серба 9 побед в 9 финалах на этом турнире. Невероятно!
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