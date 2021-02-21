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Камельзон: Медведеву надо чаще играть в финалах, и вскоре он будет номером один

Камельзон: Медведеву надо чаще играть в финалах, и вскоре он будет номером один
Теннис / Australian Open 2021 0

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал проигрыш российского теннисиста Даниила Медведева (5:7, 2:6, 2:6) в финальной встрече Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем.

«Сначала была равная игра, затем Медведев просто психологически не справился. Первый сет был хороший: Медведев плохо начал, проигрывал — 3:0, потом достал серба и тут же — 3:3. Сетбольный мяч — просто невезуха.

Медведев мог вернуться в середине матча, но король мирового тенниса Джокович не выпустил матч. Даниил показал высокий класс, но, к сожалению, было большое количество невынужденных ошибок. Почувствуйте разницу: 28 финалов «Большого шлема» у Новака и два финала — у Даниила. Почему Джокович должен был проиграть?

Медведеву есть над чем работать. Сегодня, например, много чего не получилось в психологическом плане. Ему надо чаще играть в финалах. Добавит и вскоре будет номером один», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Даниил Медведев дебютирует в топ-3 рейтинга ATP
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