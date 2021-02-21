Джокович прервал серию побед Медведева над игроками топ-10
Серб Новак Джокович, победив в финале Australian Open Даниила Медведева, оборвал серию побед россиянина над теннисистами из первой десятки рейтинга АТР.
С ноября 2020 года вплоть до финала Открытого чемпионата Австралии 25-летний Медведев одержал 20 побед подряд, попутно обыграв всех игроков топ-10, кроме швейцарца Роджера Федерера, который в этот период не выступал на турнирах.
Серия победных матчей Даниила Медведева (20):
«Мастерс» в Париже—2020 — 5 матчей (Кевин Андерсон (86-я ракетка мира), Алекс де Минор (25), Диего Шварцман (9), Милош Раонич (17), Александр Зверев (7)).
Итоговый чемпионат ATP в Лондоне—2020 — 5 (Александр Зверев (7), Новак Джокович (1), Диего Шварцман (9), Рафаэль Надаль (2), Доминик Тим (3)).
ATP Cup—2021 — 4 (Диего Шварцман (9), Кей Нисикори (41), Александр Зверев (7), Маттео Берреттини (10)).
Australian Open—2021 — 6 (Вашек Поспишил (63), Роберто Карбальес-Баэна (99), Филип Краинович (33), Маккензи Макдональд (192), Андрей Рублёв (8), Стефанос Циципас (6)).
«Мастерс» в Париже—2020 — 5 матчей (Кевин Андерсон (86-я ракетка мира), Алекс де Минор (25), Диего Шварцман (9), Милош Раонич (17), Александр Зверев (7)).
Итоговый чемпионат ATP в Лондоне—2020 — 5 (Александр Зверев (7), Новак Джокович (1), Диего Шварцман (9), Рафаэль Надаль (2), Доминик Тим (3)).
ATP Cup—2021 — 4 (Диего Шварцман (9), Кей Нисикори (41), Александр Зверев (7), Маттео Берреттини (10)).
Australian Open—2021 — 6 (Вашек Поспишил (63), Роберто Карбальес-Баэна (99), Филип Краинович (33), Маккензи Макдональд (192), Андрей Рублёв (8), Стефанос Циципас (6)).
Кроме этого, Новак увеличил преимущество в личных встречах с Медведевым. После восьми матчей на счету серба теперь 5 побед.
История личных встреч. Джокович – Медведев – 5-3:
1. Кубок Дэвиса-2017. 1/8 финала. Джокович – Медведев – 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 (отказ).
2. Истбурн-2017. 1/2 финала. Джокович – Медведев – 6:4, 6:4.
3. Australian Open-2019. 4-й круг. Джокович – Медведев – 6:4, 6:7, 6:2, 6:3.
4. Монте-Карло-2019. 1/4 финала. Медведев – Джокович – 6:3, 4:6, 6:2.
5. Цинциннати-2019. 1/2 финала. Медведев – Джокович – 3:6, 6:3, 6:3.
6. ATP Cup-2020. 1/2 финала. Джокович – Медведев – 6:1, 5:7, 6:4.
7. Итоговый чемпионат ATP-2020. Группа. Медведев – Джокович – 6:3, 6:3.
8. Australian Open-2021. Финал. Джокович – Медведев – 7:5, 6:2, 6:2.
1. Кубок Дэвиса-2017. 1/8 финала. Джокович – Медведев – 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 (отказ).
2. Истбурн-2017. 1/2 финала. Джокович – Медведев – 6:4, 6:4.
3. Australian Open-2019. 4-й круг. Джокович – Медведев – 6:4, 6:7, 6:2, 6:3.
4. Монте-Карло-2019. 1/4 финала. Медведев – Джокович – 6:3, 4:6, 6:2.
5. Цинциннати-2019. 1/2 финала. Медведев – Джокович – 3:6, 6:3, 6:3.
6. ATP Cup-2020. 1/2 финала. Джокович – Медведев – 6:1, 5:7, 6:4.
7. Итоговый чемпионат ATP-2020. Группа. Медведев – Джокович – 6:3, 6:3.
8. Australian Open-2021. Финал. Джокович – Медведев – 7:5, 6:2, 6:2.
Джокович снова король Австралии! Ему осталось всего два «шлема» до Надаля и Федерера
Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу в финале Australian Open – 2021. У серба 9 побед в 9 финалах на этом турнире. Невероятно!
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