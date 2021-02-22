Кудерметова проиграла Роджерс на старте турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла на старте турнира в Аделаиде. В рамках первого круга россиянка уступила представительнице США Шелби Роджерс со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут. За это время россиянка совершила 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт. На счету американки 4 подачи навылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Во втором круге Роджерс встретится с представительницей Великобритании Йоханной Контой.

Турнир в Аделаиде проходит с 21 по 27 февраля. Общий призовой фонд составляет $ 535 тыс. Действующим победителем турнира является Эшли Барти, которая в финальном поединке прошлогоднего розыгрыша обыграла Даяну Ястремскую.