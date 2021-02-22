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Кудерметова проиграла Роджерс на старте турнира в Аделаиде

Кудерметова проиграла Роджерс на старте турнира в Аделаиде
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла на старте турнира в Аделаиде. В рамках первого круга россиянка уступила представительнице США Шелби Роджерс со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут. За это время россиянка совершила 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт. На счету американки 4 подачи навылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Во втором круге Роджерс встретится с представительницей Великобритании Йоханной Контой.

Турнир в Аделаиде проходит с 21 по 27 февраля. Общий призовой фонд составляет $ 535 тыс. Действующим победителем турнира является Эшли Барти, которая в финальном поединке прошлогоднего розыгрыша обыграла Даяну Ястремскую.

Аделаида. 1-й круг
22 февраля 2021, понедельник. 07:00 МСК
Шелби Роджерс
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 4  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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