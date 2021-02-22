Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Даниил Медведев ответил на вопрос о вакцинации от коронавируса

Даниил Медведев ответил на вопрос о вакцинации от коронавируса
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об отношении к вакцинации от коронавируса. О вакцинации говорили официальные лица после финала Australian Open. В финальном матче турнира Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6.

«Мы даже с Новаком не очень разобрали о чём шла речь. Потому что когда ты стоишь на корте, плохо слышно, что говорят в микрофон, тем более когда шумят зрители. Там два раза была странная реакция.

Если говорить про вакцинацию, мы это особо не обсуждали со своими коллегами-теннисистами. Что касается лично меня, я не буду делать прививку по своим медицинским причинам, детским, связанным с вакцинами.

Естественно, я считаю, что это должен быть выбор каждого. Действительно никогда неизвестно, какие будут в разных странах условия в связи с турнирами. Насколько это будет серьёзным требованием. Но в принципе, наверное, в туре все относятся так, что это просто должен быть выбор каждого», — сказал Медведев.

«Играть на грунте я умею!» Медведев задумался о следующем турнире «Большого шлема»
Финалист Australian Open Даниил Медведев объяснил, в чём разница между Джоковичем и Надалем. И при чём тут сломанная ракетка?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021