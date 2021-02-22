Даниил Медведев ответил на вопрос о вакцинации от коронавируса

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об отношении к вакцинации от коронавируса. О вакцинации говорили официальные лица после финала Australian Open. В финальном матче турнира Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6.

«Мы даже с Новаком не очень разобрали о чём шла речь. Потому что когда ты стоишь на корте, плохо слышно, что говорят в микрофон, тем более когда шумят зрители. Там два раза была странная реакция.

Если говорить про вакцинацию, мы это особо не обсуждали со своими коллегами-теннисистами. Что касается лично меня, я не буду делать прививку по своим медицинским причинам, детским, связанным с вакцинами.

Естественно, я считаю, что это должен быть выбор каждого. Действительно никогда неизвестно, какие будут в разных странах условия в связи с турнирами. Насколько это будет серьёзным требованием. Но в принципе, наверное, в туре все относятся так, что это просто должен быть выбор каждого», — сказал Медведев.