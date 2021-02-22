Иванишевич: Джокович и Надаль обойдут Федерера по количеству побед на ТБШ

Горан Иванишевич, тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, поделился мнением о перспективах своего подопечного. Джокович, обыграв в финале Australian Open россиянина Даниила Медведева (7:5, 6:2, 6:2), выиграл 18-й турнир Большого «шлема». В активе испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера — по 20 побед на турнирах «Большого шлема».
«Несколько лет назад я говорил, что Рафа и Новак обойдут Федерера. И я по-прежнему уверен в этом.
Эти ребята удивляют меня каждый день. Рафа точно выиграет хотя бы ещё один турнир, надеюсь, не два. Они невероятны. Ребята играют всё лучше и лучше.
Молодые теннисисты приближаются, но «Большая тройка» лучше, на шаг лучше в финалах. Я не знаю, когда закончится их доминирование.
Возможно, они превзойдут результаты Маргарет Корт и Серены, может, и нет. Но то, что они творят на корте, просто удивительно. Впечатляет, как они себя проявляют в важнейших матчах.
Я жду возвращение Роджера. Будет очень интересно посмотреть, как всё сложится на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне», — цитирует Иванишевича Tennis 365.
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