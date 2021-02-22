Иванишевич объяснил, почему Джоковичу было очень важно выиграть Australian Open

Горан Иванишевич, тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, прокомментировал победу своего подопечного в Открытом чемпионате Австралии. В финале Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

«Новаку очень сильно нужна была эта победа. Если бы он не выиграл, было бы сложно. Он становится старше, ему нужно побеждать, если он хочет установить рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема», догнать Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Рафа точно выиграет ещё один или два «Ролан Гаррос». Поэтому нужно побеждать.

Новак — фаворит Уимблдона и US Open. Но после прошлогоднего US Open тяжело справляться с разочарованием. А затем было поражение в финале Открытого чемпионата Франции с плохой игрой.

Джокович был предельно мотивирован с тех пор, как мы прилетели в Австралию», — цитирует Иванишевича Tennis Head.