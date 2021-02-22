Жо-Вильфрид Цонга проиграл в первом матче за 13 месяцев
Бывшая пятая ракетка мира француз Жо-Вильфрид Цонга проиграл в первом матче за 13 месяцев. В первом круге турнира в Монпелье (Франция) Цонга со счётом 4:6, 2:6 уступил американцу Себастьяну Корде.
Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Цонга 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейка из двух. На счету Корды 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейка из 6.
Во втором круге соревнований Корда встретится с итальянцем Лоренцо Сонего. В первом круге турнира Сонего со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:1 обыграл француза Юго Гастона, получившего уайлд-кард.
Турнир ATP 250 в Монпелье проходит с 22 по 28 февраля. Призовой фонд соревнований составляет € 323 970.
Монпелье. 1-й круг
22 февраля 2021, понедельник. 21:05 МСК
66
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
Окончен
0 : 2
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92
Себастьян Корда
С. Корда
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