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Жо-Вильфрид Цонга проиграл в первом матче за 13 месяцев

Жо-Вильфрид Цонга проиграл в первом матче за 13 месяцев
Теннис / ATP 0

Бывшая пятая ракетка мира француз Жо-Вильфрид Цонга проиграл в первом матче за 13 месяцев. В первом круге турнира в Монпелье (Франция) Цонга со счётом 4:6, 2:6 уступил американцу Себастьяну Корде.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Цонга 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейка из двух. На счету Корды 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейка из 6.

Во втором круге соревнований Корда встретится с итальянцем Лоренцо Сонего. В первом круге турнира Сонего со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:1 обыграл француза Юго Гастона, получившего уайлд-кард.

Турнир ATP 250 в Монпелье проходит с 22 по 28 февраля. Призовой фонд соревнований составляет € 323 970.

Монпелье. 1-й круг
22 февраля 2021, понедельник. 21:05 МСК
Жо-Вильфрид Цонга
66
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Себастьян Корда
92
США
Себастьян Корда
С. Корда
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