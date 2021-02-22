Жо-Вильфрид Цонга проиграл в первом матче за 13 месяцев

Бывшая пятая ракетка мира француз Жо-Вильфрид Цонга проиграл в первом матче за 13 месяцев. В первом круге турнира в Монпелье (Франция) Цонга со счётом 4:6, 2:6 уступил американцу Себастьяну Корде.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Цонга 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейка из двух. На счету Корды 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейка из 6.

Во втором круге соревнований Корда встретится с итальянцем Лоренцо Сонего. В первом круге турнира Сонего со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:1 обыграл француза Юго Гастона, получившего уайлд-кард.

Турнир ATP 250 в Монпелье проходит с 22 по 28 февраля. Призовой фонд соревнований составляет € 323 970.