Самсонова проиграла Мартич в первом круге турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Людмила Самсонова в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия) проиграла представительнице Хорватии Петре Мартич со счётом 6:4, 0:6, 5:7.
Матч продолжался 2 часа 19 минут. Самсонова сделала семь эйсов, совершила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. Мартич сделала пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.
Следующей соперницей Мартич станет победительница пары Ясмине Паолини (Италия) – Кори Гауфф (США).
Ранее в первом круге турнира россиянка Вероника Кудерметова проиграла американке Шелби Роджерс со счётом 3:6, 6:7, кроме того, Анна Блинкова проведёт матч с японкой Мисаки Дои. Также известно, что втором круге австралийка Эшли Барти сыграет с американкой Даниэль Коллинз, а бельгийка Элисе Мертенс – с латвийкой Анастасией Севастовой.
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