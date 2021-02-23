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Самсонова проиграла Мартич в первом круге турнира в Аделаиде

Самсонова проиграла Мартич в первом круге турнира в Аделаиде
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Людмила Самсонова в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия) проиграла представительнице Хорватии Петре Мартич со счётом 6:4, 0:6, 5:7.

Матч продолжался 2 часа 19 минут. Самсонова сделала семь эйсов, совершила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. Мартич сделала пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Мартич станет победительница пары Ясмине Паолини (Италия) – Кори Гауфф (США).

Ранее в первом круге турнира россиянка Вероника Кудерметова проиграла американке Шелби Роджерс со счётом 3:6, 6:7, кроме того, Анна Блинкова проведёт матч с японкой Мисаки Дои. Также известно, что втором круге австралийка Эшли Барти сыграет с американкой Даниэль Коллинз, а бельгийка Элисе Мертенс – с латвийкой Анастасией Севастовой.

Аделаида. 1-й круг
23 февраля 2021, вторник. 03:40 МСК
Петра Мартич
21
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		0 5
         
Людмила Самсонова
117
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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