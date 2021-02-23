Гонщик Баттон: Джокович сделал несколько глупостей, но он удивительный мастер

Победитель «Формулы-1» 2009 года британский автогонщик Дженсон Баттон рассказал о своей любви к теннису, оценив игроков «Большой тройки», а также отметив Энди Маррея.
«Я был на Уимблдоне несколько раз, мне просто нравится та атмосфера — дуэль на корте, когда два игрока сражаются друг напротив друга. Это здорово. Очевидно, что теннис отличается от автогонок. Хотя здесь спортсмен тоже в одиночку контролирует ситуацию, на корте задачи совсем другие.
Если вы попросите меня выбрать между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем, я не смогу этого сделать. Они оба невероятные спортсмены, и нам выпала честь наблюдать за ними все эти годы. Такое ощущение, что они были всегда, а мы наблюдаем за ними уже два десятилетия. Видеть их такими конкурентоспособными на этом этапе карьеры просто потрясающе. Когда они оба выходят в финал турнира, то относятся друг к другу с огромным уважением, и это вызывает настоящий трепет, учитывая их историю.
Джокович также невероятный чемпион. Возможно, за эти годы он совершил несколько глупостей и вызвал негативную реакцию, но он удивительно мастеровитый спортсмен. Я также должен сказать несколько слов об Энди Маррее. За ним было отлично следить эти годы, когда он соревновался с этими тремя великими игроками, и выиграть столько, сколько он смог за свою карьеру, было прекрасным достижением», — цитирует Баттона Тennis World USA.
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