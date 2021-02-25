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Журналист New York Times: часть фанатов Джоковича слишком агрессивна и только вредит ему

Журналист New York Times: часть фанатов Джоковича слишком агрессивна и только вредит ему
Теннис / ATP 0
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Журналист New York Times Бен Ротенберг покритиковал часть поклонников сербского теннисиста Новака Джоковича за излишнюю, по его мнению, агрессивность.

«Самая ярая часть фанатов Джоковича чрезвычайно агрессивна и полна ненависти. Я полагаю, даже сам Новак не ценит такое поведение, которое мы видим, особенно в социальных сетях. Болельщики не понимают, что это наносит ущерб имиджу их игрока, который всегда добр и ведёт себя хорошо. У всех спортсменов есть особенная группа поклонников, но фанаты Ноле всегда производили это особое и действительно не самое хорошее впечатление, — приводит слова Ротенберга Tennis World USA.

Репортёр добавил, что после победных турниров Джоковича всегда царит атмосфера, разделяющая фанатов серба и его ненавистников: «Другим не нравится поведение Ноле и некоторые черты его поведения и игры. Среди них, очевидно, есть фанаты Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Но есть и другие болельщики, которым это не нравится, и сам Горан Иванишевич, тренер балканца, подчеркнул, что как среди болельщиков, так и в СМИ существует почти что мода атаковать Ноле, что бы ни случилось».

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