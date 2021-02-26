Налбандян: в своё время я тоже ждал, когда «Большая тройка» уйдёт. А они всё ещё играют!

Аргентинец Давид Налбандян признался, что в своё время тоже ждал окончания карьеры швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича, чтобы самому выйти в лидеры мирового тенниса.

«Большинство игроков ждут, когда „Большая тройка“ завершит карьеру. Я могу им сказать: я тоже в своё время ждал, когда они закончат, а они всё ещё играют! Хватит ждать, просто побеждайте их.

Невероятно, как им удаётся адаптироваться к молодым игроком в таком возрасте. Они становятся старше, но всё ещё на высоте. Они по-прежнему сохраняют концентрацию и вдохновение. Это потрясающе. Есть только три игрока, которые на это способны. Это Роджер, Рафа и Новак. Другим это не под силу. Никому", — приводит слова Налбандяна официальный сайт тура.

Давид завершил профессиональную карьеру в теннисе в 2013 году.

Налбандян: Федерер, Надаль и Джокович – потрясающие игроки, но не супергерои