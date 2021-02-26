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Чемпионка «Ролан Гаррос» Свёнтек снялась с турнира в Дохе

Чемпионка «Ролан Гаррос» Свёнтек снялась с турнира в Дохе
Теннис / WTA 0

Чемпионка Открытого чемпионата Франции 2020 года Ига Свёнтек снялась с турнира в Дохе (Катар), сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере».

Завтра, 27 февраля, польская теннисистка сыграет с Белиндой Бенчич (Швейцария) в финале турнира в Аделаиде (Австралия). В полуфинале соревнований Свёнтек обыграла швейцарку Хиль Белен Тайхман — 6:3, 6:2.

Турнир в Дохе пройдёт с 1 по 7 марта. Действующая чемпионка соревнований — белоруска Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она со счётом 6:3, 6:3 обыграла победительницу 27 турниров WTA в одиночном разряде, чешку Петру Квитову.

В квалификации турнира в Дохе сыграют россиянки Анастасия Потапова и Анна Блинкова. Сегодня, 26 февраля, они узнали соперниц по первому отборочному матчу.

Потапова, Блинкова и Шведова узнали соперниц по квалификации турнира в Дохе
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