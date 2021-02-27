Тренер по физподготовке Федерера: работаем над скоростью Роджера

Пьер Паганини, тренер по физической подготовке бывшей первой ракетки мира Роджера Федерера, рассказал о восстановлении швейцарца после травмы. Федерер был вынужден пропустить около года. После Australian Open 2020 он перенёс плановую операцию, а затем ещё одну. Теперь 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» планирует вернуться на корт на турнире в Дохе (Катар), который пройдёт с 8 по 13 марта.
«Правое колено вызывало проблемы уже несколько лет. Но ему удалось взять ситуацию под контроль с помощью чёткого планирования и специальных упражнений. Сейчас он находится на том же уровне, как до травмы.
Он тренируется фактически без ограничений. Если посмотреть на него, возникает ощущение, что он полностью здоров и не испытывает дискомфорта. Мы работаем над скоростью Роджера, ведь она очень важна», — цитирует Паганини Tennis World USA.
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