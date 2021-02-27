Гуарачи и Кравчик выиграли турнир в Аделаиде в парном разряде

Чилийская теннисистка Алекса Гуарачи и американка Дезире Кравчик выиграли парный турнир в Аделаиде (Австралия). В финале они обыграли Луизу Стефани (Бразилия) и Хейли Картер (США). Встреча получилась упорной и закончилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 10:3.

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. Победительницы ни разу не подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из пяти. Их соперницы выполнили один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из семи.

Призовой фонд турнира в Аделаиде превышает $ 535 тыс. Гуарачи выиграла уже третий трофей на турнирах WTA в парном разряде. Кравчик в пятый раз выиграла соревнования в парах.

WTA. Аделаида (Австралия). Пары

Алекса Гуарачи (Чили) / Дезире Кравчик (США) — Луиза Стефани (Бразилия) / Хейли Картер (США) — 6:7 (4:7), 6:4, [10:3].