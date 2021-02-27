Гуарачи и Кравчик выиграли турнир в Аделаиде в парном разряде

Чилийская теннисистка Алекса Гуарачи и американка Дезире Кравчик выиграли парный турнир в Аделаиде (Австралия). В финале они обыграли Луизу Стефани (Бразилия) и Хейли Картер (США). Встреча получилась упорной и закончилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 10:3.
Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. Победительницы ни разу не подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из пяти. Их соперницы выполнили один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из семи.
Призовой фонд турнира в Аделаиде превышает $ 535 тыс. Гуарачи выиграла уже третий трофей на турнирах WTA в парном разряде. Кравчик в пятый раз выиграла соревнования в парах.
WTA. Аделаида (Австралия). Пары
Алекса Гуарачи (Чили) / Дезире Кравчик (США) — Луиза Стефани (Бразилия) / Хейли Картер (США) — 6:7 (4:7), 6:4, [10:3].
- 27 февраля 2021
-
11:30
-
11:04
-
10:40
-
10:20
-
09:45
-
09:27
-
09:18
-
00:05
- 26 февраля 2021
-
23:23
-
22:56
-
22:28
-
22:23
-
21:39
-
20:26
-
19:29
-
18:40
-
18:27
-
17:47
-
17:17
-
17:01
-
16:38
-
16:26
-
16:06
-
15:37
-
14:57
-
14:32
-
14:07
-
13:23
-
12:03
-
10:35
-
10:02
-
10:00
-
09:24
-
09:13
- 25 февраля 2021
-
20:25