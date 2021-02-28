Бублик уступил 114-й ракетке мира Попырину в финале турнира в Сингапуре

Австралийский теннисист Алексей Попырин стал победителем турнира ATP-250 в Сингапуре. В финальном матче соревнований он со счётом 6:4, 0:6, 6:2 обыграл Александра Бублика из Казахстана.

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Бублик 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт. На счету Попырина 11 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейков из 10.

Это первая победа 21-летнего Попырина на турнире ATP. Соревнования в Сингапуре проводились впервые.

В полуфинальном матче Бублик со счётом 2:6, 6:3, 6:4 обыграл Раду Албота из Молдавии, Попырин одержал победу над чилийцем Марином Чиличем — 7:6, 7:6.

Призовой фонд соревнований в Сингапуре составил более $ 360 тыс.