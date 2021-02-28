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Бублик уступил 114-й ракетке мира Попырину в финале турнира в Сингапуре

Бублик уступил 114-й ракетке мира Попырину в финале турнира в Сингапуре
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Алексей Попырин стал победителем турнира ATP-250 в Сингапуре. В финальном матче соревнований он со счётом 6:4, 0:6, 6:2 обыграл Александра Бублика из Казахстана.

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Бублик 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт. На счету Попырина 11 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейков из 10.

Это первая победа 21-летнего Попырина на турнире ATP. Соревнования в Сингапуре проводились впервые.

В полуфинальном матче Бублик со счётом 2:6, 6:3, 6:4 обыграл Раду Албота из Молдавии, Попырин одержал победу над чилийцем Марином Чиличем — 7:6, 7:6.

Призовой фонд соревнований в Сингапуре составил более $ 360 тыс.

Сингапур. Финал
28 февраля 2021, воскресенье. 11:10 МСК
Александр Бублик
46
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
3-й сет
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 2
4 		6 6
         
Алексей Попырин
114
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
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