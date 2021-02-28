Давид Гоффен выиграл первый титул с 2017 года, одержав победу на турнире в Монпелье

Бельгийский теннисист Давид Гоффен стал победителем турнира категории АТР 250, который проходил в Монпелье (Франция). В финале соревнований второй сеяный Гоффен обыграл первую ракетку турнира испанца Роберто Баутисту-Агута со счётом 5:7, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Гоффен подал 13 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Баутиста-Агут семь раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

Ранее Гоффен и Баутиста-Агут встречались друг с другом в рамках турниров АТР пять раз, трижды сильнее был бельгиец. Испанец одержал последнюю победу ещё в 2015 году.



Для 30-летнего Гоффена это пятый титул в карьере и первый с 2017 года, когда он выиграл турниры в Токио и Шэньчжэне. Два первых титула на турнирах АТР он завоевал в 2014 года, первенствовав на турнирах в Метце и Кицбюэле.