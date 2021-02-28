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Давид Гоффен выиграл первый титул с 2017 года, одержав победу на турнире в Монпелье

Давид Гоффен выиграл первый титул с 2017 года, одержав победу на турнире в Монпелье
Теннис / ATP 0
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Бельгийский теннисист Давид Гоффен стал победителем турнира категории АТР 250, который проходил в Монпелье (Франция). В финале соревнований второй сеяный Гоффен обыграл первую ракетку турнира испанца Роберто Баутисту-Агута со счётом 5:7, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Гоффен подал 13 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Баутиста-Агут семь раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

Ранее Гоффен и Баутиста-Агут встречались друг с другом в рамках турниров АТР пять раз, трижды сильнее был бельгиец. Испанец одержал последнюю победу ещё в 2015 году.

Для 30-летнего Гоффена это пятый титул в карьере и первый с 2017 года, когда он выиграл турниры в Токио и Шэньчжэне. Два первых титула на турнирах АТР он завоевал в 2014 года, первенствовав на турнирах в Метце и Кицбюэле.

Монпелье. Финал
28 февраля 2021, воскресенье. 17:10 МСК
Роберто Баутиста-Агут
13
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 2
5 		6 6
         
Давид Гоффен
15
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Невеста в восторге! Гоффен выиграл первый титул за три с лишним года
Давид Гоффен в финале в Монпелье обыграл Роберто Баутиста-Агута. Лучшие моменты.
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