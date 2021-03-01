В календарь WTA добавлен турнир в Гдыне
В календаре женского появился новый турнир категории WTA-250, сообщил журналист Михал Самульски в своём «твиттере». Соревнования пройдут в Гдыне (Польша) с 17 по 25 июля. Турнир состоится на грунтовом покрытии. Призовой фонд составит $ 235 тыс.
Директором турнир является Марчин Матковски — финалист трёх турниров «Большого шлема» (один раз — в мужском парном разряде и дважды — в миксте); финалист Итогового турнира ATP (2011) в парном разряде; победитель 18 турниров ATP в парном разряде; бывшая седьмая ракетка мира в парном разряде.
На этой неделе пройдут два турнира WTA — в Дохе (Катар) и Лионе (Франция). В рейтинге WTA лидирует австралийская теннисистка Эшли Барти. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, занимает 33-ю строчку.
Светлана Кузнецова опустилась на одну строчку в рейтинге WTA
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