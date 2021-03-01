Финалистка Australian Open разгромно проиграла на старте турнира в Дохе
Американская теннисистка Дженнифер Брэйди, посеянная на турнире в Дохе (Катар) под седьмым номером, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Эстонии Анетт Контавейт со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 55 минут.
Дженнифер, дошедшая до финала Открытого чемпионата Австралии 2021 года, трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Анетт 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 565 530 Контавейт поспорит с победительницей поединка Анжелика Кербер (Германия) — Кагла Буюкаксай (Турция, WC).
В 2020 году чемпионкой турнира в Дохе стала белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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