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Финалистка Australian Open разгромно проиграла на старте турнира в Дохе

Финалистка Australian Open разгромно проиграла на старте турнира в Дохе
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди, посеянная на турнире в Дохе (Катар) под седьмым номером, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Эстонии Анетт Контавейт со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 55 минут.

Дженнифер, дошедшая до финала Открытого чемпионата Австралии 2021 года, трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Анетт 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 565 530 Контавейт поспорит с победительницей поединка Анжелика Кербер (Германия) — Кагла Буюкаксай (Турция, WC).

В 2020 году чемпионкой турнира в Дохе стала белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Доха (ж). 1-й круг
01 марта 2021, понедельник. 14:35 МСК
Дженнифер Брэйди
13
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Анетт Контавейт
24
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
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