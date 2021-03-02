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Карен Хачанов победил Стэна Вавринку на старте турнира в Роттердаме

Карен Хачанов победил Стэна Вавринку на старте турнира в Роттердаме
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов победил швейцарца Стэна Вавринку в матче первого круга турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность поединка составила 1 час 31 минуту. Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Вавринки 4 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге Хачанов встретится с британцем Кэмероном Норри, который пробился в основную сетку соревнований через квалификацию, а в матче первого круга со счётом 6:0, 6:3 обыграл грузина Николоза Басилашвили.

Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет € 1 117 900.

Роттердам. 1-й круг
02 марта 2021, вторник. 16:40 МСК
Стэн Вавринка
20
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5  
6 		7  
         
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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