Карен Хачанов победил Стэна Вавринку на старте турнира в Роттердаме
Российский теннисист Карен Хачанов победил швейцарца Стэна Вавринку в матче первого круга турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.
Продолжительность поединка составила 1 час 31 минуту. Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Вавринки 4 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
Во втором круге Хачанов встретится с британцем Кэмероном Норри, который пробился в основную сетку соревнований через квалификацию, а в матче первого круга со счётом 6:0, 6:3 обыграл грузина Николоза Басилашвили.
Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет € 1 117 900.
Роттердам. 1-й круг
02 марта 2021, вторник. 16:40 МСК
20
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
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21
Карен Хачанов
К. Хачанов
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