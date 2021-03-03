Сенсационный чемпион турнира в Кордове проиграл на старте соревнований в Буэнос-Айресе
Аргентинский теннисист Хуан Мануэль Серундоло не сумел пробиться во второй круг турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), проиграв соотечественнику Федерико Дельбонису со счётом 4:6, 6:7 (2:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.
Хуан Мануэль ни разу не подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и взял 4 гейма на подаче соперника. На счету Федерико 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Дельбонис поспорит с представителем Сербии Ласло Джере, посеянным под седьмым номером.
На минувшей неделе Серундоло сенсационно выиграл турнир в Кордове, который стал для него дебютным в ATP-туре.
Турнир в Буэнос-Айресе с призовым фондом $ 411 940 завершится 7 марта.
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