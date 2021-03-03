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Сенсационный чемпион турнира в Кордове проиграл на старте соревнований в Буэнос-Айресе

Сенсационный чемпион турнира в Кордове проиграл на старте соревнований в Буэнос-Айресе
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Хуан Мануэль Серундоло не сумел пробиться во второй круг турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), проиграв соотечественнику Федерико Дельбонису со счётом 4:6, 6:7 (2:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

Хуан Мануэль ни разу не подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и взял 4 гейма на подаче соперника. На счету Федерико 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Дельбонис поспорит с представителем Сербии Ласло Джере, посеянным под седьмым номером.

На минувшей неделе Серундоло сенсационно выиграл турнир в Кордове, который стал для него дебютным в ATP-туре.

Турнир в Буэнос-Айресе с призовым фондом $ 411 940 завершится 7 марта.

Буэнос-Айрес. 1-й круг
03 марта 2021, среда. 02:10 МСК
Федерико Дельбонис
86
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 2  
         
Хуан Мануэль Серундоло
181
Аргентина
Хуан Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
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