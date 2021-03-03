Беременная Возняцки сломала палец

Экс-первая ракетка мира Каролина Возняцки сообщила, что получила перелом пальца на руке.
«Сломанный большой палец не входил в мои планы! Текущее настроение — :(», — рассказала Возняцки в своём «твиттере», приложив рентгеновский снимок пальца. Как так вышло, датская теннисистка не пояснила.
В начале февраля Возняцки сообщила, что в июне ожидает рождения дочери. Мужем Возняцки является бывший игрок НБА Дэвид Ли. Спортсмены были обручены с ноября 2017 года, свадьба состоялась 15 июня 2019 года.
Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), победительница финала тура WTA (2017) в одиночном разряде, победительница 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Она завершила карьеру в прошлом году после Australian Open.
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