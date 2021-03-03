Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Беременная Возняцки сломала палец

Беременная Возняцки сломала палец
Теннис / WTA 0

Экс-первая ракетка мира Каролина Возняцки сообщила, что получила перелом пальца на руке.

«Сломанный большой палец не входил в мои планы! Текущее настроение — :(», — рассказала Возняцки в своём «твиттере», приложив рентгеновский снимок пальца. Как так вышло, датская теннисистка не пояснила.

В начале февраля Возняцки сообщила, что в июне ожидает рождения дочери. Мужем Возняцки является бывший игрок НБА Дэвид Ли. Спортсмены были обручены с ноября 2017 года, свадьба состоялась 15 июня 2019 года.

Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), победительница финала тура WTA (2017) в одиночном разряде, победительница 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Она завершила карьеру в прошлом году после Australian Open.

«Будет подружка для дочки Серены Уильямс». Чемпионка Australian Open в июне станет мамой
30-летняя Каролина Возняцки объявила о скором рождении первенца. Теннисистка уже знает пол будущего ребёнка.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021