38-летняя Лучич-Барони намерена вернуться в теннис после рождения ребёнка

Хорватская теннисистка Мирьяна Лучич-Барони заявила, что попробует вернуться на корт. Она не выступала с 2018 года из-за травм, а в прошлом году родила ребёнка.
«Я надеялась вернуться в прошлом году, попасть на «Ролан Гаррос», Уимблдон, US Open. Но затем произошла эта сумасшедшая история с пандемией, и всё отодвинулось. Вскоре после этого я узнала, что беременна, и тогда всё отошло на второй план», – приводит слова Лучич-Барони Tennis.com.
Теннисистка, которой 9 марта исполнится 39 лет, сказала, что к возвращению на корт её подталкивают примеры Серены Уильямс, Виктории Азаренко и Ким Клейстерс: «Когда я начинала карьеру, возраст 27 или 28 лет означал, что ты старая, пожилая женщина, таких считали практически бабушкой. Спортсмены стали сильно отличаться от тех, что были 20 лет назад, а моя карьера продолжалась. Я думаю про себя: «Хотела бы я играть ещё пять лет?» Наверное, нет, но хотела бы я вернуться, немного поиграть и посмотреть, что я могу делать на корте? Я видела, как невероятные теннисистки рожали детей и возвращались, чтобы играть потрясающе. Это заставляет меня сказать: «Хорошо, давайте посмотрим, что я могу сделать». Это непростая задача, но я и раньше совершала сумасшедшие вещи, которых от меня никто не ждал, и мне нравятся правильные испытания».
Мирьяна Лучич-Барони — победительница Открытого чемпионата Австралии – 1998 в парном разряде, победительница шести турниров WTA.
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