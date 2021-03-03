Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Дохе, где встретится с Азаренко
Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Мисаки Дои (Япония) в матче второго круга турнира в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Свитолина 2 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В следующем матче Свитолиной предстоит встреча с Викторией Азаренко (Беларусь), которая в матче второго круга со счётом обыграла Лауру Зигемунд (Германия).
Турнир в Дохе завершится 6 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 565 530. Действующая чемпионка соревнований — представительница Беларуси Арина Соболенко.
Зико: думаю, Лукас Моура может превзойти Неймара на чемпионате мира
Посадили на 14 суток! Кузнецова, Азаренко и ещё 45 теннисистов попали на жёсткий карантин
На двух рейсах с игроками, которые прилетели в Мельбурн для участия в Australian Open, оказались заражённые пассажиры.
Рекомендуем вам
- 3 марта 2021
-
20:00
-
19:27
-
19:19
-
18:26
-
17:37
-
16:51
-
16:25
-
15:02
-
14:29
-
13:50
-
12:52
-
12:24
-
10:29
-
09:13
-
09:03
- 2 марта 2021
-
23:56
-
23:38
-
21:08
-
20:21
-
19:30
-
19:08
-
18:13
-
18:09
-
16:13
-
14:58
-
13:24
-
12:50
-
12:35
-
11:40
-
10:48
-
10:25
-
09:57
-
09:11
-
00:36
-
00:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам