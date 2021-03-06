9-я ракетка рейтинга ATP аргентинец Диего Шварцман вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина), обыграв в 1/4 финала представителя Испании Хауме Мунара (106-е место рейтинга ATP) в двух сетах – 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту.

На счету Шварцмана в этом поединке 1 подача навылет, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 (30%), в то время, как у его оппонента – 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. По общему количеству выигранных очков – 76:57 в пользу Шварцмана.

В полуфинале турнира 28-летний аргентинский теннисист встретится с сербом Миомиром Кецмановичем (42-е место рейтинга). Встреча состоится в воскресенье, 7 марта. Начало – 17:30 мск.