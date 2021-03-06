Диего Шварцман вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе
9-я ракетка рейтинга ATP аргентинец Диего Шварцман вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина), обыграв в 1/4 финала представителя Испании Хауме Мунара (106-е место рейтинга ATP) в двух сетах – 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту.
На счету Шварцмана в этом поединке 1 подача навылет, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 (30%), в то время, как у его оппонента – 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. По общему количеству выигранных очков – 76:57 в пользу Шварцмана.
В полуфинале турнира 28-летний аргентинский теннисист встретится с сербом Миомиром Кецмановичем (42-е место рейтинга). Встреча состоится в воскресенье, 7 марта. Начало – 17:30 мск.
Рекомендуем вам
- 6 марта 2021
-
05:18
-
02:53
-
00:26
- 5 марта 2021
-
23:22
-
23:00
-
22:20
-
22:08
-
21:09
-
20:54
-
20:18
-
19:58
-
19:37
-
18:31
-
17:55
-
17:22
-
16:45
-
16:23
-
15:33
-
14:30
-
14:19
-
12:12
-
11:33
-
10:59
-
09:41
-
09:26
- 4 марта 2021
-
22:58
-
21:49
-
20:50
-
19:51
-
19:40
-
19:05
-
18:45
-
18:05
-
16:59
-
15:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам