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Стали известны соперницы россиянок на турнире WTA в Дубае

Стали известны соперницы россиянок на турнире WTA в Дубае
Теннис / WTA 0
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Состоялась жеребьёвка турнира WTA в Дубае (ОАЭ), который начнётся завтра, 7 марта.

В первом круге россиянка Светлана Кузнецова сыграет с китайской теннисисткой Ван Цян. А в следующем раунде с победительницей этого поединка сыграет украинка Элина Свитолина. Дарья Касаткина встретится с представительницей Франции Ализе Корне. Во втором круге победитель сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

В первом круге соревнования россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова сыграют друг с другом. Победительница встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Получившая уайлд кард россиянка Анастасия Потапова сыграет с Лаурой Зигемунд (Германия).
Ещё одна россиянка Екатерина Александрова встретится с американкой Кори Гауфф.

Турнир в Дубае пройдёт с 7 по 13 марта. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы. Призовой фонд соревнований составит более $ 1,8 млн.

Потапова, Гауфф и Бабош получили уайлд-кард на турнир в Дубае
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