Стали известны соперницы россиянок на турнире WTA в Дубае

Состоялась жеребьёвка турнира WTA в Дубае (ОАЭ), который начнётся завтра, 7 марта.



В первом круге россиянка Светлана Кузнецова сыграет с китайской теннисисткой Ван Цян. А в следующем раунде с победительницей этого поединка сыграет украинка Элина Свитолина. Дарья Касаткина встретится с представительницей Франции Ализе Корне. Во втором круге победитель сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.



В первом круге соревнования россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова сыграют друг с другом. Победительница встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.



Получившая уайлд кард россиянка Анастасия Потапова сыграет с Лаурой Зигемунд (Германия).

Ещё одна россиянка Екатерина Александрова встретится с американкой Кори Гауфф.



Турнир в Дубае пройдёт с 7 по 13 марта. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы. Призовой фонд соревнований составит более $ 1,8 млн.

Потапова, Гауфф и Бабош получили уайлд-кард на турнир в Дубае