Российский теннисист Даниил Медведев станет второй ракеткой мира 15 марта

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) официально объявила, что 15 марта российский теннисист Даниил Медведев обойдёт в рейтинге испанца Рафаэля Надаля и станет второй ракеткой мира, сообщается в «Твиттере» ATP Media Info.

Медведев, занимающий на данный момент третье место в мировом рейтинге, станет первым с 25 июля 2005 года игроком в топ-2 не из так называемой «большой четвёрки», куда входят первая ракетка мира серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей. В 2005-м второй ракеткой мира был австралиец Ллейтон Хьюитт.

Медведев в 2021 году выиграл 10 матчей и потерпел два поражения — одно из них от Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии.