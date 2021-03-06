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Российский теннисист Даниил Медведев станет второй ракеткой мира 15 марта

Российский теннисист Даниил Медведев станет второй ракеткой мира 15 марта
Теннис / ATP 0

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) официально объявила, что 15 марта российский теннисист Даниил Медведев обойдёт в рейтинге испанца Рафаэля Надаля и станет второй ракеткой мира, сообщается в «Твиттере» ATP Media Info.

Медведев, занимающий на данный момент третье место в мировом рейтинге, станет первым с 25 июля 2005 года игроком в топ-2 не из так называемой «большой четвёрки», куда входят первая ракетка мира серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей. В 2005-м второй ракеткой мира был австралиец Ллейтон Хьюитт.

Медведев в 2021 году выиграл 10 матчей и потерпел два поражения — одно из них от Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии.

Даниил Медведев опять разбушевался! А звание второй ракетки мира снова откладывается
В первом матче турнира в Роттердаме Даниил Медведев расколотил ракетку, когда понял, что упустил 2-е место в рейтинге ATP. Видео.
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