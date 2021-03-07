Тренер Медведева: Даниил всё ближе подходит к тому, чтобы завоевать титул на «Шлеме»

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара оценил результаты своего подопечного на старте сезона.

«Если честно, Даня совершенно не мечтал о том, чтобы попасть в топ-3. При этом, если он будет работать с той же отдачей, то наверняка сможет не только удержаться на этой позиции, но и подняться выше. Считаю, что с каждым днём Медведев становится более зрелым игроком.

Даниил отлично провёл Australian Open. По сути, он сделал ещё один шаг вперёд. С каждым разом он всё ближе подходит к тому, чтобы завоевать титул на «Шлеме». Ему осталось совсем немного, буквально один шаг», – цитирует Сервара Punto de Break.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) официально объявила, что 15 марта Медведев обойдёт в рейтинге испанца Рафаэля Надаля и станет второй ракеткой мира. Это стало ясно после того, как Надаль не попросил уайлд-кард ни в один из трёх турниров, которые пройдут на следующей неделе: Сантьяго, Марсель и Доха.