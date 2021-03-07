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Вероника Кудерметова обыграла Анастасию Павлюченкову на старте турнира в Дубае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову на старте турнира в Дубае (ОАЭ). Матч первого круга завершился в двух сетах со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Кудерметова 9 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Павлюченковой 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем матче Кудерметовой предстоит встреча со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

Турнир в Дубае завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составит более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы.

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