Андрей Рублёв не проигрывает финальные матчи турниров АТР уже полтора года

Титул на турнире в Роттердаме стал восьмым в карьере российского теннисиста Андрея Рублёва. Четыре трофея он завоевал на турнирах категории ATP-500. В финалах россиянин не знает поражений уже полтора года — с октября 2019 года, когда завоевал титул в Москве.

Победа над венгром Мартоном Фучовичем в финале турнира в Роттердаме стала для Рублёва юбилейной –20-й подряд на соревнованиях уровня ATP-500. Андрей обыграл по пять соперников в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене в 2020 году и в Роттердаме в 2021-м.



Турниры категории АТР-500 – третьи по статусу в туре после соревнований «Большого шлема» и «Мастерсов». За каждый подобный титул даётся по 500 рейтинговых очков. После Роттердама восьмую ракетку мира Рублёва от идущего впереди него в рейтинге АТР немца Александра Зверева будет отделять уже менее 600 очков.



После победы на турнире в Нидерландах Рублёв без перерыва сыграет в Дохе и Дубае, где после большого перерыва возобновит выступления в туре Роджер Федерер. Затем Андрею предстоит перелёт на «Мастерс» в Майами.