Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Андрей Рублёв не проигрывает финальные матчи турниров АТР уже полтора года

Андрей Рублёв не проигрывает финальные матчи турниров АТР уже полтора года
Теннис / ATP 0

Титул на турнире в Роттердаме стал восьмым в карьере российского теннисиста Андрея Рублёва. Четыре трофея он завоевал на турнирах категории ATP-500. В финалах россиянин не знает поражений уже полтора года — с октября 2019 года, когда завоевал титул в Москве.

Победа над венгром Мартоном Фучовичем в финале турнира в Роттердаме стала для Рублёва юбилейной –20-й подряд на соревнованиях уровня ATP-500. Андрей обыграл по пять соперников в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене в 2020 году и в Роттердаме в 2021-м.

Турниры категории АТР-500 – третьи по статусу в туре после соревнований «Большого шлема» и «Мастерсов». За каждый подобный титул даётся по 500 рейтинговых очков. После Роттердама восьмую ракетку мира Рублёва от идущего впереди него в рейтинге АТР немца Александра Зверева будет отделять уже менее 600 очков.

После победы на турнире в Нидерландах Рублёв без перерыва сыграет в Дохе и Дубае, где после большого перерыва возобновит выступления в туре Роджер Федерер. Затем Андрею предстоит перелёт на «Мастерс» в Майами.

Андрей Рублёв в Роттердаме завоевал 8-й трофей и отметил важный юбилей
20-ю победу подряд на турнирах ATP-500 одержал Андрей Рублёв. В финале Роттердама россиянин справился с Мартоном Фучовичем.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021