Видеообзор победы Андрея Рублёва в финале турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды). В финальном матче четвёртый сеяный Рублёв нанёс поражение венгру Мартону Фучовичу, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

В первом сете сразу же началась упорная борьба на подаче соперника. И у Фучовича, и у Рублёва было немало шансов вырваться вперёд, сделав брейк. Но в последний момент теннисисты спасали свои подачи и перевели партию на тай-брейк. Мартон совершил пару ошибок, и этого Андрею оказалось достаточно, чтобы получить сетболы и довести партию до победы – 7:6 (7:4). Во втором сете Рублёв не стал откладывать в долгий ящик решение вопроса с брейком. В первом же гейме он взял подачу соперника, и это преимущество наш теннисист сохранил до самого конца. Россиянин выиграл второй сет – 6:4, а с ним и весь матч.



Рублёв выиграл 20-й матч подряд на турнирах категории АТР 500 и завоевал восьмой титул в карьере, первый в сезоне-2021.