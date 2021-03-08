По числу выигранных подряд матчей на турнирах ATP 500 Рублёв обогнал Джоковича и Надаля

Российский теннисист Андрей Рублёв, выиграв турнир категории АТР 500 в Роттердаме, одержал двадцатую победу подряд в матчах соревнований этой престижной серии.
Рублёв стал третьим теннисистом после швейцарца Роджера Федерера и британца Энди Маррея по продолжительности серии успешных матчей на турнирах АТР 500.
Самые длинные серии побед на турнирах ATP-500
1. Федерер – 28 матчей
2. Маррей – 21
3. Рублёв – пока 20
4. Надаль – 19
5-6. Джокович, Дель Потро – по 17.
Категория АТР 500 – третья по статусу после турниров «Большого шлема» и «Мастерсов». За каждый подобный титул даётся по 500 рейтинговых очков. Во многом благодаря этим победам россиянин и добрался в прошлом году до 8-го места в рейтинге ATP. Сейчас, после Роттердама, Андрея и идущего впереди него Зверева будет разделять уже менее 600 очков.
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