По числу выигранных подряд матчей на турнирах ATP 500 Рублёв обогнал Джоковича и Надаля

Российский теннисист Андрей Рублёв, выиграв турнир категории АТР 500 в Роттердаме, одержал двадцатую победу подряд в матчах соревнований этой престижной серии.

Рублёв стал третьим теннисистом после швейцарца Роджера Федерера и британца Энди Маррея по продолжительности серии успешных матчей на турнирах АТР 500.



Самые длинные серии побед на турнирах ATP-500

1. Федерер – 28 матчей

2. Маррей – 21

3. Рублёв – пока 20

4. Надаль – 19

5-6. Джокович, Дель Потро – по 17.

Категория АТР 500 – третья по статусу после турниров «Большого шлема» и «Мастерсов». За каждый подобный титул даётся по 500 рейтинговых очков. Во многом благодаря этим победам россиянин и добрался в прошлом году до 8-го места в рейтинге ATP. Сейчас, после Роттердама, Андрея и идущего впереди него Зверева будет разделять уже менее 600 очков.