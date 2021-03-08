Стефанос Циципас обошёл Роджера Федерера в рейтинге ATP
В обновлённом рейтинге ATP от 8 марта греческий теннисист Стефанос Циципас обошёл швейцарца Роджера Федерера и стал пятой ракеткой мира. Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой третью позицию.
Рейтинг АТР. 8 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9735.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6660.
6 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5615.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 5019.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3640.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3480.
...
21 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2290...
45 (44). Аслан Карацев (Россия) — 1382.
Андрей Рублёв в Роттердаме завоевал 8-й трофей и отметил важный юбилей
20-ю победу подряд на турнирах ATP-500 одержал Андрей Рублёв. В финале Роттердама россиянин справился с Мартоном Фучовичем.
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