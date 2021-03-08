Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Потапова, получившая уайлд-кард от организаторов, вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Сегодня, 8 марта, в матче первого круга россиянка одолела немку Лауру Зигемунд со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. Потапова допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Зигемунд 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
В следующем матче Потаповой предстоит встреча с американской теннисисткой Мэдисон Кис (11).
Призовой фонд турнира в Дубае составит более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований – румынка Симона Халеп.
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