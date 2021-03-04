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Тест – угадай известных теннисистов по детским фотографиям: Курникова, Шарапова, Федерер

Узнайте звёзд тенниса по детским фотографиям!
Даниил Сальников
Узнайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Не перепутаете Курникову с Шараповой?
Пройдите тест и угадайте известных теннисистов по семейным ретрофото.
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Первый шаг в спорте самый главный. Все прославленные чемпионы когда-то тоже начинали свой долгий путь к вершине. Причём не всегда и не у всех всё сразу получалось. Но именно в детстве и юности закладываются и мастерство, и чемпионский характер. Если посмотреть на старые детские фотографии звёзд тенниса, можно заметить, как у них горят глаза, как их лица открыты для встречи с самым невероятным приключением в их жизни.

Тест. Угадайте теннисистов по детским фотографиям с родителями
Сможете узнать известных теннисистов по семейным ретрофото? Хорошее настроение в любом случае гарантировано.

«Чемпионат» подготовил для вас забавный тест – мы подобрали 15 ретрофотографий, на которых изображены известные теннисисты и теннисистки в детском возрасте. Попробуйте разглядеть в этих милых лицах будущих звёзд мирового тенниса. В любом случае, хорошее настроение вам гарантировано.

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:

Тест: Звёзды тенниса на детских фото

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