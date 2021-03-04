Узнайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Не перепутаете Курникову с Шараповой?

Первый шаг в спорте самый главный. Все прославленные чемпионы когда-то тоже начинали свой долгий путь к вершине. Причём не всегда и не у всех всё сразу получалось. Но именно в детстве и юности закладываются и мастерство, и чемпионский характер. Если посмотреть на старые детские фотографии звёзд тенниса, можно заметить, как у них горят глаза, как их лица открыты для встречи с самым невероятным приключением в их жизни.
«Чемпионат» подготовил для вас забавный тест – мы подобрали 15 ретрофотографий, на которых изображены известные теннисисты и теннисистки в детском возрасте. Попробуйте разглядеть в этих милых лицах будущих звёзд мирового тенниса. В любом случае, хорошее настроение вам гарантировано.
Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:
Тест: Звёзды тенниса на детских фото
- 4 марта 2021
-
22:58
-
21:49
-
20:50
-
19:51
-
19:40
-
19:05
-
18:45
-
18:05
-
16:59
-
15:17
-
14:59
-
13:12
-
12:10
-
10:56
-
10:29
-
10:13
-
09:38
-
09:12
-
01:27
-
00:41
-
00:28
- 3 марта 2021
-
23:57
-
23:33
-
22:31
-
21:48
-
21:05
-
20:00
-
19:27
-
19:19
-
18:26
-
17:37
-
16:51
-
16:25
-
15:02
-
14:29