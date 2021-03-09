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Тиафо с 7-го матчбола одолел Джарри в Сантьяго. Соперники выполнили 42 эйса на двоих

Тиафо с 7-го матчбола одолел Джарри в Сантьяго. Соперники выполнили 42 эйса на двоих
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, посеянный на турнире ATP-250 в Сантьяго (Чили) под пятым номером, пробился во второй круг, одолев представителя Чили Николаса Джарри, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (7:9), 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 51 минуту.

Фрэнсис 13 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 29 эйсов, 9 двойных ошибок и 1 брейк. Американец одержал победу с седьмого матчбола.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 393 935 Тиафо поспорит с аргентинцем Факундо Багнисом. Под первым номером посеян чилиец Кристьян Гарин. Турнир завершится 14 марта.

Сантьяго. 1-й круг
09 марта 2021, вторник. 01:35 МСК
Фрэнсис Тиафо
64
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 9 		6 7 7 9
6 7 		7 9 6 7
         
Николас Джарри
746
Чили
Николас Джарри
Н. Джарри
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