Сестра Осаки — Мари сообщила, что навсегда прощается с теннисом

Старшая сестра 4-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Наоми Осаки – 24-летняя Мари Осака, официально завершила профессиональную карьеру теннисистки.

Японка выложила в своём «инстаграме» пост, где официально попрощалась с теннисом.

«Я ушла из тенниса. Это был путь, который мне в конечном итоге не понравился, но я благодарна за все воспоминания и поддержку, которую я получила за годы работы в спорте. Я двигаюсь дальше, так что вы можете с нетерпением ждать от меня новых интересных проектов, которые непременно появятся в будущем», — оповестила фанатов Мари Осака.

На момент завершения карьеры Мари занимала скромную 334-ю позицию в официальном рейтинге WTA.