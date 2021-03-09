Сестра Осаки — Мари сообщила, что навсегда прощается с теннисом
Старшая сестра 4-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Наоми Осаки – 24-летняя Мари Осака, официально завершила профессиональную карьеру теннисистки.
Японка выложила в своём «инстаграме» пост, где официально попрощалась с теннисом.
«Я ушла из тенниса. Это был путь, который мне в конечном итоге не понравился, но я благодарна за все воспоминания и поддержку, которую я получила за годы работы в спорте. Я двигаюсь дальше, так что вы можете с нетерпением ждать от меня новых интересных проектов, которые непременно появятся в будущем», — оповестила фанатов Мари Осака.
На момент завершения карьеры Мари занимала скромную 334-ю позицию в официальном рейтинге WTA.
Рекомендуем вам
- 9 марта 2021
-
14:00
-
13:39
-
12:53
-
12:33
-
11:31
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
01:36
- 8 марта 2021
-
21:51
-
19:19
-
17:54
-
17:14
-
16:02
-
15:01
-
15:00
-
13:02
-
12:42
-
11:55
-
11:18
-
10:31
-
10:30
-
09:42
-
09:26
-
09:25
-
09:18
-
09:12
-
00:00
- 7 марта 2021
-
23:39
-
22:00
-
21:51
-
21:39
-
20:43
-
19:46
-
16:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам